La regidora de Poble Actiu, Neus Carles, ha anunciat que votaran en contra dels pressupostos de l’Ajuntament d’Igualada si no s’inclouen tres propostes que consideren «de mínims» per afrontar l’emergència social i econòmica a conseqüència de la pandèmia: la recuperació de la llar d’infants del districte Llevant, la compra i rehabilitació d’habitatges buits per acollir casos d’emergència social, i la construcció de nous carrils bicicleta. Poble Actiu se suma a les peticions que han fet en els darrers dies Igualada Som-hi i ERC; els primers exigint que el govern fixi ajuts per instal·lar energia solar en cases i edificis particulars i que s’ampliï l’illa de vianants, i el segons demanen una major reducció de l’impost de l’IBI. Junts governa en minoria i necessita el suport d’algun grup.

La primera proposta de Poble Actiu és recuperar la llar d’infants al districte Llevant per completar l’oferta educativa pública que representen l’escola Gabriel Castellà i l’institut Badia i Margarit. El regidor Pau Ortínez assegura que d’aquesta manera totes les famílies tindrien una llar d’infants pública «a menys de 10 minuts de casa seva».

La segona proposta de Poble Actiu és invertir una quantitat econòmica important per la compra d’habitatges buits i la rehabilitació per casos d’emergència social.

I la tercera condició és ampliar la xarxa de carrils bicicleta d’Igualada amb l’adequació de tres carrers: la carretera de Manresa, l’avinguda Barcelona i l’avinguda Pau Casals.