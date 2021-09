ERC Igualada ha emès un comunicat en que assegura i denuncia que el govern municipal els ha “censurat” un cartell en el que parlen sobre l’IBI i els impostos d’Igualada. Els republicans exposen que han demanat “fins a 3 vegades” permís per penjar un cartell però el govern no els ho ha permès. Des d’ERC consideren que “és una vulneració flagrant de drets i de llibertat ideològica” i asseguren que “el penjarem igualment perquè és una censura injusta i arbitrària”.

En el cartell en qüestió els republicans expliquen la situació fiscal d’Igualada assegurant que “és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya” i que el govern de Marc Castells “ha apujat 40 milions d’euros l’IBI als igualadins i igualadines”. Des d’ERC expliquen que “és un cartell normal i corrent com molts altres” però que el govern municipal “els ha censurat ja que malgrat haver demanat permís fins a 3 vegades, se’ns ha denegat el permís per poder penjar-los” de manera “absolutament i totalment injusta, arbitrària i sense cap fonament”.

En aquest sentit apunten que “complim escrupolosament la normativa que regula poder penjar i col·locar cartells, no hi ha cap mena de dubte que podem fer-ho i de fet hem vist com durant molts anys tots els partits, entitats, associacions, empreses i fins i tot el circ ambulant ha pogut penjar cartells a la ciutat sense cap mena de problema”. Per això des d’ERC parlen de “censura” i “discriminació ideològica” ja que “no podem penjar el cartell perquè el govern municipal vol amagar el que nosaltres destapem: que Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya”.

En el comunicat fet públic, Esquerra subratlla que “no s’ha censurat abans a cap organització política malgrat que des de fa molts anys que els partits polítics han penjat cartells de tot tipus, no només electorals, anunciant infinitat d’actes”. I recorda que “el PDeCAT Igualada ha penjat molts cartells anunciant diferents coses fora de període electoral i no s’han censurat a ells mateixos. Per què ara sí?” i exposa que “durant l’1 d’octubre de 2017 vam penjar molts cartells amb contingut polític i no es va multar a absolutament ningú, com havia de ser de ser. L’única que sí que ho va fer va ser l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte (PSOE), qui va multar a diferents ciutadans amb 500 euros, precisament per penjar cartells”. Així, els republicans es pregunten si Castells “actuarà com Trucharte” i “els perseguirà i multarà”.

Esquerra conclou que la normativa és “molt clara” i els permet penjar-los, i citen l’article 88.2 de l’ordenança municipal on es regula permet la penjada de cartells en el supòsit de “donar un servei d'informació i publicitat al municipi i satisfer les necessitats de promoció d'activitats socials, de campanyes d'orientació ciutadana i d'informació en general”.