Els sindicats CCOO i UGT, institucions educatives com el Campus Universitari Igualada-UdL i l’Institut Milà i Fontanals, representants d’agrupacions empresarials com la Unió Empresarial, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Gremi de Blanquers d’Igualada, el Leather Cluster Barcelona o Leitat i també les principals associacions d’empreses dels polígons com Les Comes i Els Plans han signat el «Manifest pel Sí a Jorba» demanant el vot favorable a l’ampliació al Parc Tecnològic i Empresarial Igualada-Jorba que aquest diumenge 24 d’octubre se sotmet a votació al municipi.

El Manifest també el signen quatre empresaris de Jorba: Carles Riba de Ribamatic, Joan Corbella de Saltoky, Sandra Torralba de Discom Grup i Manel del Valle d’Embalatges Vallter. Finalment també el subscriuen els alcaldes i alcaldesses d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt, Castellolí i Jorba, a més del delegat territorial del Govern al Penedès, David Alquézar, i la coordinadora de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, Raquel Serra. Òdena, que té una opinió discrepant sobre la política de sòl industrial, no s’hi ha sumat fins ara.

Al manifest es demana als veïns de Jorba que a la consulta de diumenge que ve votin a favor de l’ampliació de 46 hectàrees de sòl industrial a banda i banda de l’autovia A-2, tal i com proposa el Pla Director d’Activitat Urbanística de la Conca d’Òdena (PDUAECO), l’emplaçament de consens sorgit del procés participatiu després d’eliminar les opcions de Can Morera i Can Titó per falta de suport al territori. «Els qui signem aquest manifest, no volem que la Conca d’Òdena perdi més trens», asseguren. Destaquen que la Conca està situada en un emplaçament geogràfic privilegiat i que s’ha d’aprofitar per crear llocs de treball de qualitat. «Cal atraure noves empreses oferint el sòl industrial de gran format que necessiten. Evidentment, aquest sòl només pot anar destinat a aquelles empreses responsables mediambientalment, socialment i compromeses amb la creació de llocs de treball de qualitat. I estem convençuts que la implantació de grans empreses generarà un efecte tractor que permetrà l’ocupació de les parcel·les de petit format de què ja disposem».

I els signants demanen «sortir de la crisi econòmica amb més i millor ocupació» i afirmen que «és compatible amb la protecció del medi ambient».