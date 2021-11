La Policia Local d’Olesa intensificarà a partir de la setmana vinent la vigilància i control de la circulació dels patinets elèctrics. L l’Ajuntament ha enviat informació a escoles i instituts en els darrers dies perquè els joves coneguin quines són les limitacions en l’ús d’aquesta aparells. El patinet és, ja, «un tipus de vehicle molt utilitzat per alumnat i famílies», segons han explicat fonts municipals.

L’ús del patinet elèctric s’ha popularitzat els darrers mesos i Ajuntament i Policia Local han rebut queixes per una suposada «conducció incívica» d’alguns dels seus propietaris. Des que es va aprovar la nova ordenança municipal, el mes de març, de circulació i seguretat viària, la Policia Local ha sancionat 18 persones per infraccions circulant amb «un vehicle de mobilitat personal», que és el nom legal que es dona als patinets. D’aquestes, 13 eren per circular sense casc, 4 per circular per la vorera i 1 per circular dues persones en un patinet. Cada sanció era de 100 euros.

Ara, la Policia Local iniciarà la setmana vinent una campanya específica de vigilància de la circulació dels vehicles de mobilitat personal, amb controls estàtics i dinàmics en diferents punts del municipi, a diferents hores. Sobretot s’incidirà en aquells espais amb més afluència de vianants. La campanya pretén conscienciar sobre les conductes i accions de risc que cometen les persones que condueixen aquest tipus de vehicles.

Precisament, la difusió sobre la normativa feta a escoles i instituts pretén implicar «una actors molt importants en la prevenció i conscienciació, com són els centres educatius», segons ha remarcat Carmelo Carrasco, caporal de la Policia Local d’Olesa.