Els vuit alcaldes de l’Anoia afectats pel pas de la MAT es van reunir ahir i van mostrar el seu rebuig a la proposta de construcció d’una línia de molt alta tensió des del Baix Cinca fins a la zona metropolitana de Barcelona, que passaria, entre d’altres indrets, per l’Anoia.

Els alcaldes, que tenen termini fins al dia 16 de gener per presentar-hi al·legacions, lamenten la falta de lideratge del Govern de la Generalitat.

«Ens sentim sols i desemparats. Som alcaldes de municipis petits i no tenim els recursos per fer tot això», lamenta l’alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete. En aquest sentit, el Consell Comarcal ha contractat un equip tècnic per coordinar les al·legacions.