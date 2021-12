El grup municipal d’Igualada Som-hi reclama que el CAP de l’Estació torni a tenir atenció pediàtrica, servei que es va suprimir durant els mesos de mes gravetat de la pandèmia i que no s’ha recuperat. La setmana passada, la mateixa queixa la feien els polítics i veïns de Santa Margarida de Montbui. Salut fa anar les famílies igualadines al CAP de Vilanova del Camí.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que «deixar el CAP Igualada Urbà de l’estació sense pediatria és completament injust per a totes les famílies que necessiten aquest servei. No podem acceptar que aquest servei hagi desaparegut d’aquest centre d’atenció primària de la nostra ciutat». La formació que a Igualada reuneix socialistes i comuns, reclama al govern de Marc Castells que «no es quedi de braços plegats» i assegura que «portarem el tema al proper pPle de l’Ajuntament perquè la ciutat tingui un posicionament clar al respecte i serveixi per fer pressió a la Generalitat per recuperar el servei».

Els darrers dies, Cuadras ha mantingut diferents contactes amb les famílies afectades per l’eliminació de la Pediatria al CAP Igualada Urbà i l’obligació d’haver d’anar a Vilanova del Camí: «Moltes famílies no disposen de vehicle propi per anar a visitar-se a Vilanova i moltes altres no tenen els recursos econòmics necessaris per assumir els 6 o 8 euros d’anada i tornada que costa el transport públic, en funció de si s’hi va en tren o en autobús. La situació no pot seguir així perquè s’està trencant la igualtat en l’accés a aquest servei i els serveis públics han de garantir, precisament, aquesta igualtat», afirmaCuadras

La formació creu «injust» que veïns d’una mateixa ciutat tinguin servei de pediatria (els del CAP Iguaalada Nord) i altres no. Cuadres considera que «totes les famílies han de ser tractades igual i han de tenir el mateix accés als serveis». Igualada Som-hi defensa la sanitat pública i considera que buidar un servei essencial com és la Pediatria del CAP de l’Estació «és un precedent que no ens podem permetre».