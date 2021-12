Aigua de Rigat –companyia gestora del cicle de l’aigua als municipis d’Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt– renova la coberta del dipòsit Rectangular de la capital de l’Anoia, des d’on s’abasteix la totalitat d’aquest municipi, així com diverses zones de Vilanova del Camí i d’Òdena. Les obres tenen un cost de 774.873,48 euros. La intervenció hauria de finalitzar el mes de març.

Aquest dipòsit va ser construït als anys 80 al polígon de les Comes d’Igualada i finançat íntegrament per Aigua de Rigat. El sostre d’aquesta instal·lació, construït de llosa massissa de formigó armat, ha estat l’element més deteriorat i pateix un grau d’oxidació avançat i generalitzat en l’estructura interior a causa de les condicions de l’entorn i el pas del temps.

El projecte preveu la reparació i consolidació de l’estructura de formigó armat actual, l’enderroc de la coberta que hi ha, la instal·lació d’un nou sostre del dipòsit, i la impermeabilització i instal·lació d’un sistema d’evacuació d’aigües de l’estructura.

El gerent d’Aigua de Rigat, David Gall, ha afirmat que aquestes obres «són una important i històrica actuació per a la companyia i per millorar el servei als municipis, ja que el dipòsit Rectangular és una infraestructura fonamental per al subministrament d’aigua a Igualada, Vilanova del Camí i Òdena».

El dipòsit Rectangular d’Igualada consta de dues cambres independents de 6.000 m3 de capacitat cada una. Per això, el conjunt d’actuacions s’estan duent a terme per separat en les dues cambres perquè, mentre s’estigui reforçant i canviant el sostre d’una cambra, l’altra pugui donar servei a la ciutadania. En aquest sentit, es treballa amb «la màxima rapidesa possible», segons fonts de l’empresa, per minimitzar els riscos que puguin afectar el subministrament d’aigua a la població i assegurar la protecció de l’estructura dels dipòsit.