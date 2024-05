Els empresaris de Calaf estudien si els surt a compte crear una comunitat energètica

L’Associació Empresarial Alta Segarra, amb el suport econòmic i tècnic de l’Ajuntament de Calaf, ha endegat un estudi de viabilitat per tal de valorar la futura creació d’una comunitat energètica basada en instal·lacions solars fotovoltaiques. La iniciativa, promoguda per l’entitat creada tot just el març de 2023, pretén analitzar la capacitat disponible de les cobertes de les empreses del polígon industrial, possibles terrenys desocupats i el volum d’excedents de les plaques que ja estiguin en funcionament amb la finalitat d’examinar les xifres obtingudes i generar una sèrie de propostes que, en última instància, permetin optimitzar la seva factura elèctrica, una de les principals despeses de qualsevol negoci o companyia.

Per tal de poder continuar amb l’estudi, finançat mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, la consultora encarregada de la seva redacció (OICOS Estrategia Ambiental) ha sol·licitat a les empreses que els facilitin una sèrie de dades bàsiques per conèixer els seus hàbits i corba de consum i ajustar, així, les seves conclusions finals. En concret, se’ls demana raó social, CNAE, nombre de treballadors, facturació anual (aproximada), si tenen les naus en propietari o són llogaters, la ubicació exacte de la nau, i si disposa d’instal·lació solar i quines característiques té.

Amb aquesta informació i una autorització, l’empresa responsable de l’estudi pot descarregar-se les dades dels comptadors i completar el seu informe. Qualsevol companyia que ho prefereixi, però, també pot accedir directament a la plataforma pública Datadis.es amb el suport de la consultora i obtenir els seus consums.