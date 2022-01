Un any després de l’inici de la campanya de vacunació, a la comarca de l’Anoia ja s’han administrat més de 200.000 vacunes per una població de 113.417 persones. Més de 90.000 vacunes de la primera dosi, gairebé 80.000 de la segona i prop de 30.000 de la dosi de reforç. Per la seva part, prop de 90.000 persones ja han rebut la pauta completa i 2.000 nens i nenes ja s’han vacunat de la primera dosi. I en el darrer mes de desembre, s'han vacunat, a l'Escorxador i al CAP Nord, prop de 20.000 persones incloent els més de dues mil nenes i nens de 5 a 11 anys.

La campanya de vacunació va arribar a Igualada un dia abans de reis i ho va fer a la residència Sant Josep d'Igualada amb la vacunació amb equips mòbils a residents i professionals de la residència. L'acte institucional del 4 de gener del 2021 que marcava l'inici de la campanya de vacunació es va fer a l'exterior de la residència per protegir a usuaris i usuàries que, en aquell moment de la pandèmia, més havien patit els estralls de la covid 19. Tot i el fred, la campanya de vacunació es va encetar amb molta expectativa. Un any després el departament de Salut continua vacunant.

L'acte coincideix en un moment de situació epidemiològica complicada. Durant les darreres 24 hores hi ha hagut a la Regió Sanitària Catalunya Central més de 2.100 casos nous. El percentatge de TAR positius a l'Anoia és del 42% amb una incidència en augment. Per grups d'edat, la franja amb major incidència és en els darrers 14 dies la compresa entre els 18 i 29 anys. Mentre que la franja amb menor incidència és entre els 70 i 90 anys.

Aquesta situació ha obligat a establir una pròrroga de 14 dies més de les mesures que van entrar en vigor el 24 de desembre i ha actualitzat la llista de municipis on s'aplicarà la restricció de la mobilitat nocturna. L'objectiu d'aquesta pròrroga que es posarà en marxa divendres 7 de gener és mantenir la reducció de la interacció social i el moviment de la ciutadania, per frenar l'ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari. Imma Cervós ha recordat la importància de respectar les mesures establertes entre les quals destaca la limitació de les bombolles i que el número absolut no superi les 10 persones, tant a l'interior com a l'exterior i tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. I sobretot "la necessitat de seguir mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant de la covid com ara fer un ús correcte de la mascareta, mantenir la distància sempre que sigui possible i aplicar les mesures higièniques i de ventilació".

L l’índex de rebrot actual supera els 2.000 casos a la comarca. També s’han incrementat notablement el nombre de consultes per Covid-19 i això ha obligat al departament de Salut i a l’atenció primària a fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar visites innecessàries als centres de salut. En aquest sentit, Cervós demana que si la simptomatologia és lleu, la població pot fer-se un test d’antígens i en cas de donar positiu en un test d’antígens o PCR, el més important és fer aïllament i comunicar-ho als contactes estrets perquè prenguin mesures. També recorda que es pot fer la comunicació del positiu directament a les farmàcies, degut a l’alta tensió que tenen a l’atenció primària.

La gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, ha agraït la feina de tots aquells que han fet possible la vacunació massiva durant una roda de premsa que va tenir lloc aquest dimarts a l’Edifici de l’Antic Escorxador d’Igualada i actual punt de vacunació. Cervós ha destacat que la vacunació “ens ha permès evitar més de 7.000 morts, uns 300.000 ingressos a l’hospital i prop d’uns 10.000 casos de contagi”. Per tant assegura que la vacunació “és una eina de protecció i prevenció davant la covid-19”.

La primera vacuna, fa un any

Isabel Montiel, infermera del Cap Urbà de l’Anoia, va ser la primera infermera que va administrar la primera dosi a la Clínica Sant Josep d’Igualada i assegura que “estem salvant vides”, ja que “s’està veient que les vacunes donen el seu resultat”. Així, ha animat a tothom a vacunar-se i ha remarcat que “els pares i mares no tinguin por de vacunar els seus fills i filles”.

Per la seva part, la Directora del Servei d’Atenció Primària a l’Anoia, la doctora Carme Riera, recorda aquest moment i explica que “el 4 de gener de 2021, recordo que vaig dir que això era un regal anticipat de Reis” i ha volgut fer un reconeixement i agraïment a tots els que han participat d’una manera o una altra en aquesta campanya de vacunació: “no només als metges, metgesses, infermers i infermeres, sinó també als administratius, el personal de neteja, de logística i a la ciutadania en general, que esta responen d’una manera exemplar a la crida de vacunació”.

Riera, que alhora és tinent d'alcalde de l'Ajuntment d'Igualada, ha destacat que “estan posant tots els recursos disponibles per administrar el màxim de vacunes possibles”, ha recomanat a la població que demani cita prèvia per facilitar el procés i que des de l’Ajuntament “seguirem donant el suport que faci falta i, una vegada més, ens fa il·lusió exercir de capitalitat i donar aquest servei a la gent d’Igualada i de la comarca”.