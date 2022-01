Esparreguera va destinar 198 euros per habitant a serveis socials, i aquesta xifra és la tercera més important d’Espanya i segona de Catalunya. Les dades les ha fetes públiques l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials en el seu informe anual. El consistori esparreguerí va destinar 4,42 milions d’euros a despesa social durant el 2020.

Esparreguera assoleix, per cinquè any consecutiu, l’excel·lència en inversió en serveis socials i es manté novament com la segona població de Catalunya i la tercera d’Espanya, d’entre les que tenen més de 20.000 habitants, que més recursos destina a polítiques socials. Només Jaén i Barcelona superen les dades d’Esparreguera.

En els comptes del 2022, aprovats en el ple del 22 de desembre passat, la inversió prevista en l’àrea de Drets Socials i Ciutadania és de 5,1 milions d’euros, el 21% del pressupost.

L’Ajuntament ha recordat que la setmana passada es va signar l’acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre l’administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de serveis socials i programes de protecció social per al període 2022-2025, que preveu destinar 1.408 milions d’euros per als propers quatre anys.

Segons l’estudi de l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, Esparreguera, amb una població de 22.301 habitants el 2020, va destinar 4.421.978,05 euros a inversió social durant aquell any, una xifra que suposa 198,28 euros per habitant. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va assegurar en declaracions a l’emissora municipal que «estem satisfets i contents, com en els darrers anys, d’haver rebut aquesta distinció, que, més enllà del rànquing, valora ajuntaments que gestionen d’una forma òptima la despesa en l’àmbit social en general i els recursos que s’hi destinen per capita». El rànquing català de consistoris excel·lents en inversió social l’encapçala Barcelona, amb 230 euros per habitant, i Esparreguera se situa en segona posició, davant d’altres municipis com el Prat de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Adrià del Besòs, Sabadell, Terrassa i Mataró. En l’àmbit estatal, la vila ocupa el tercer lloc, darrera de Jaén, que destina 243 euros per habitant a serveis i promoció social, i de la capital catalana.

Rivas considera que «el rànquing no comptabilitza únicament les ajudes i els serveis socials bàsics, sinó que és un reconeixement a tots els serveis a les persones que com a ajuntament prestem i financem», com ara les polítiques d’igualtat, les polítiques d’inclusió i convivència i les activitats de solidaritat i els serveis socials especialitzats, el taller ocupacional Can Comelles, el centre obert La Fulla i la residència de gent gran Can Comelles.