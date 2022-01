Unió de Pagesos ha presentat aquesta setmana al·legacions a dos projectes de construcció de nous parcs eòlics situats a l’Aragó i les seves infraestructures corresponents, que a Catalunya afectarien una quarantena de municipis i comportarien aixecar unes 400 torres elèctriques i fer una estesa d’uns 170 km de línies d’evacuació. Concretament, les al·legacions presentades fan referència als projectes PEol-577 AC, que dona continuïtat al projecte PEol-556 i arriba fins a Rubí, amb uns 20 km d’afectació, i el propi PEol-556, d’uns 140 km, entre Grañén (Osca) i els Hostalets de Pierola (Anoia). El sindicat reitera d’aquesta manera l’aposta per un model d’energies renovables responsable i respectuós amb el territori, tal i com ha defensat en nombroses ocasions.

El primer projecte esmentat, que arriba fins a Rubí, és un projecte amb tres parcs eòlics i una línia amb 58 torres al llarg d’uns 20 km en territori català amb afectació sobre els termes municipals dels Hostalets de Pierola (Anoia), Abrera, Esparraguera, Olesa de Montserrat, Ullastrell, Castellbisbal i Rubí (tots sis al Vallès Occidental).

En el cas del projecte entre Grañén i els Hostalets de Pierola, i en territori català, el pla preveu la construcció d’una línia d’evacuació formada per 347 torres i 140 km de cablejat que han de creuar una trentena de termes entre les províncies de Lleida, Tarragona i Barcelona. A més, també contempla la instal·lació de sis subestacions elèctriques transformadores ubicades al Vilosell (les Garrigues), Maials (Segrià), Granyena de les Garrigues (les Garrigues), els Hostalets de Pierola (Anoia) i Sarral (Conca de Barberà). En aquest darrer municipi, hi ha projectades dues subestacions.

En ambdós casos el sindicat demana anul·lar els projectes ja que per la seva potència (400 kV) i la seva longitud (20 i 140 km, respectivament), les seves línies haurien de ser considerades com a xarxa de transport primari, en comptes de com una simple infraestructura d’evacuació del parc eòlic. I en el cas de ser considerades de transport primari, segons la llei 24/2013 del sector elèctric, correspon a Red Eléctrica Española actuar com a transportista únic en règim d’exclusivitat.

A més, Unió de Pagesos fa constar també que els dos projectes s’han desenvolupat amb una total manca de transparència, que formen part d’un sistema energètic totalment insostenible i que ambdós casos causaran un impacte irreversible sobre espais protegits i una gran afectació a la població per gran proximitat d’aquestes grans infraestructures als nuclis de població i habitatges aïllats.

D’aquesta manera, Unió de Pagesos reitera un cop més l'aposta per un model d’implantació d’energies renovables planificant, impulsat amb transparència i amb la implicació del territori on calgui instal·lar-les i que prioritzin l’ús i ocupació d’espais ja alterats per l’activitat humana en comptes de malmetre espais de valor agrològic alt o d'interès agrari elevat.