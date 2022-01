El Consell Comarcal de l’Anoia busca 20 joves que vulguin formar-se i trobar feina en el sector TIC. Han de tenir entre 16 i 29 anys. El programa consta d’una formació en Programació Web amb PHP de 150 hores i d’un curs d’Office de 60 hores.

Per tercer any consecutiu, el Consell Comarcal de l’Anoia durà a terme aquest projecte. El projecte esTICon, subvencionat per la convocatòria SINGULARS 2021 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), consta d’una formació en Programació Web amb PHP de 150 hores i d’un curs d’Office de 60 hores. Aquesta formació, que es durà a terme al centre CEINA d’Igualada, serà teòrica i pràctica i es farà en modalitat presencial. A més, el projecte, liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia, ofereix orientació a les persones joves combinant tutories individuals i accions de grup, en què s’ajudarà la persona beneficiària en el seguiment del curs.