El nou telescopi Guille i de Solà (TGS) de l'Observatori de Pujalt, a l'Anoia s'ha estrenat fent un seguiment i filmant l'asteroide 1994 PC1, que té una grandària d'1 quilòmetre de diàmetre i que anit, a les 22:51 hores, va passar pel punt més proper a la Terra, a 1,9 milions de quilòmetres, unes 5 vegades la distància entre la Terra i la Lluna.

Aquest asteroide va ser descobert el 1994 des d'Austràlia i pertany al grup d'asteroides Apol·lo, que donen voltes al Sol en òrbites properes a la Terra.

Des del Parc Astronòmic de l'Observatori de Pujalt, l'astrònom Josep Maria Llenas ha fet aquest seguiment amb el nou telescopi, pendent d'inaugurar oficialment per l'epidèmia, que ha estrenat així la seva labor de recerca col·laborant en l'aportació de dades sobre aquest asteroide per a la comunitat científica.

Llenas ha explicat que "aquest asteroide no suposa cap perill per a la Terra en aquests moments, no obstant això, el seguiment d'aquest i molts d'altres ajuden la comunitat científica a poder ajustar molt millor properes aproximacions en un futur".

L'astrònom també ha recordat que el passat mes de novembre la NASA va llançar la missió DART, que té com a objectiu impactar amb un asteroide per poder variar lleugerament la seva òrbita i així poder comprovar si amb la tecnologia actual es podria desviar un asteroide com el que fa 66 milions d'anys, al final del Cretàcic, va extingir els dinosaures i que calcula que tenia un diàmetre d'uns 10 quilòmetres.

Les dades recollides a l'Observatori de Pujalt han estat compartides amb l'equip de recerca de l'astrofísic Josep Maria Trigo, de l'Institut de Ciències de l'Espai (HISSI-CSIC) i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).