L'Ajuntament de Calaf deixar d'oferir càrregues gratuïtes als cotxes elèctrics i a partir d'avui les fa pagar. El cost és de 0,59 euros/kWh. La recàrrega mitjana és de 12,8 kWh. Si el consum és aquest, endollar el vehicle al punt punt de recàrrega de la Plaça dels Arbres tindria un cost de 7,50 euros.

Aquesta mesura va ser aprovada al Ple del mes de novembre, en el qual es van aprovar les modificacions de les ordenances fiscals per l'exercici actual.

El punt de recàrrega va entrar en funcionament el passat mes de febrer i ha donat servei de forma gratuïta des d'aleshores. Durant tot aquest temps, les gairebé 400 persones que n'han fet ús hi han realitzat pràcticament 1.300 recàrregues. Aquest any de gratuïtat ha servir per contribuir a la difusió del vehicle elèctric com a alternativa al de combustió, amb la idea que els elèctric són una millora per reduir a contaminació al medi ambient respecte els que usen carburants d'origen fòssil.