L’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha concedit ajuts per valor de 20.000 euros durant el 2021 en subvencions en àmbits com l’educació, l’esport i el suport a famílies monoparentals i monomarentals. Aquestes ajudes es van anar concedint al llarg del darrer trimestre, i en alguns casos es va esgotar la partida disponible.

La línia de suport per a llibres i material de text i les beques d’estudis no obligatoris són les que van rebre més peticions de les famílies de Castellví. Per a llibres es van cursar 35 sol·licituds –de les quals es van poder atendre les 32 que complien els requisits de les bases–, mentre que de beques d’estudis no obligatoris se’n van demanar 28 i se’n van concedir 25, segons han explicat fonts municipals.