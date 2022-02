La xarxa EXIA que s’ha presentat a Esparreguera neix amb la voluntat de «convertir-se en una eina funcional per protegir i defensar els drets de la infància i l’adolescència», segons ha explicat l’alcalde Eduard Rivas. «La xarxa vol superar la sectorització i crear espais d’intercanvi de recursos i una metodologia de treball coordinada que permeti prendre millors decisions», segons el mateix alcalde.

Per la seva part, l’adjunta a la direcció del CAP d’Esparreguera, Mercedes Bellido, també ha explicat que «es tracta d’una iniciativa tant interessant com necessària per al municipi d’Esparreguera, perquè els joves, els infants i les seves famílies necessiten d’aquesta visió integral i global per cobrir necessitats reals».