Igualada es prepara per tornar a celebrar un Sant Jordi amb tota la seva plenitud després de dos anys de pandèmia. Segons el regidor de Promoció de la Ciutat, Miquel Vives, aquesta és la diada del retorn a la plaça de Cal Font amb l’objectiu «que sigui com la d’anys anteriors, celebrada per tothom i sense aforaments». Assegura que la festa, preparada en coordinació amb llibreters i floristes, «tornarà amb molta força i ganes a la plaça de Cal Font per lluir com sempre».

Es preveuen 21 parades de llibres i roses, que dissabte exposaran de 8 del matí a 2/4 de 10 del vespre. És l’any en què n’hi haurà més, i també s’hi afegiran els estands del Museu de la Pell i Ràdio Igualada. Per la seva banda, el Departament de Joventut també serà present a la plaça per presentar-hi el projecte Impuls, que forma part dels processos participatius. En aquest cas, un conte escrit per infants d’Uganda, i el dia de Sant Jordi faran tallers inspirats en aquests contes i es crearan ninots i figures que s’enviaran a l’escola dels nens d’Uganda, autors del llibre. El carrer adjacent a la plaça de Cal Font, davant del mural de Fontcoberta, acollirà 32 entitats, que també seran presents a la festa. Una d’aquestes parades serà de l’Hospital d’Igualada, que, mitjançant una parada de llibres de segona mà a un preu simbòlic, recaptarà fons per a la reforma de l’Hospital de dia Oncològic. Els llibres que es posaran a la venda per Sant Jordi, més de 150, han estat donats pels professionals de l’Hospital d’Igualada. Quinze autors locals També hi haurà la tradicional parada d’autors locals, enguany amb més que mai. En total, seran 15 escriptors i il·lustradors. A més, els carrers que porten a la plaça es convertiran, per un dia, en part de la llegenda de Sant Jordi amb el carrer del Cavaller, el carrer de la Princesa, el carrer del Drac i el carrer de la Rosa. A cada un hi haurà un tòtem indicant de quina part de la llegenda es parla, i s’han programat vàries actuacions culturals relacionades amb la llegenda, des de cançons d’amor i de Sant Jordi, fins a poemes i contes de dracs, amb actors i actrius que interactuaran amb el públic.