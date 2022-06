Igualada celebrarà el 5è aniversari del Parc Central en una jornada, el proper 25 de juny. La regidora de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, va detallar que la celebració d’aquest aniversari s’està preparant amb l’objectiu «d’oferir activitats durant tota la tarda i nit per als més petits i per a tots els joves de la ciutat». Les activitats s’iniciaran a les 18 h de la tarda i s’allargaran fins a les 2 h de la nit amb un munt d’activitats diferents pensades per a diferents franges de públic.

Les activitats començaran pels més petits. Carner ha explicat que l’objectiu del consistori és «omplir el Parc Central de famílies amb nens i nenes i que gaudeixin d’activitats com ara tallers, inflables i també activitats de vòlei amb pilotes grans». Els joves podran participar, en una altra part del parc, de l’activitat del Bubble Football que consisteix en participar en un partit de futbol dins d’una gran bombolla inflable. Quan acabin aquestes activitats, el DJ Francesc Martínez serà l’encarregat d’amenitzar l’ambient amb música electrònica fins a les 22h quan arribarà el torn del Tindercat. Igualada serà l’escenari d’aquest esdeveniment que neix al Twitter i organitza una jornada presencial amb concerts i animació.