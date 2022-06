Calaf recupera la revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny. Els actes començaran a partir de les 17 h de la tarda a la plaça dels Arbres amb un taller de capgrossos pensat per als infants. No caldrà inscripció prèvia, però estarà limitat al material disponible. Paral·lelament, es repartirà coca i xocolata i es realitzarà el sorteig de la campanya comercial «Compra i Descobreix Catalunya». A partir de les 18 h és realitzaran balls de gegants i Diables i s’obre les 19 h està previst que els ciclistes del Bike Calaf arribin a la plaça dels Arbres amb la flama encesa dalt del cim del Canigó amb què s’encendran durant la nit les diferents fogueres veïnals inscrites.

Enguany també hi haurà un sopar popular al carrer Mestre Manel Giralt a les 21h. El preu és de 10 euros si es compren els tiquets de forma anticipada al Ke Diví o al Punt d’Informació i 12 euros si es compren el mateix dia.

També es recupera el tradicional correfoc, que començarà a la plaça dels Arbres a les 23.30 h i farà un itinerari pels carrers de la vila fins davant de l’Escola de Música de Calaf al carrer Mestre Manel Giralt. En acabar el correfoc, a la mateixa ubicació, sobre les 24 h els punxa discs Ceba Dj i Dj Campa tancaran la festa de Sant Joan.

L’Ajuntament ha fet un registre de les fogueres per tal de tenir un control sobre les que hi haurà enceses i també per difondre on seran, en el cas que est tracti d’activitats obertes al públic.