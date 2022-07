L’European Balloon Festival té algunes activitats que marquen el calendari dels quatre dies d’aquesta trobada internacional de globus aerostàtics, moments clau que any rere any es mantenen inamovibles. Un és l’enlairament dels globus des de les places que es fa el divendres al matí. Aquest any, però, les condicions meteorològiques han aconsellat als directors de vol que els aparelles no sortissin de les places per evitar accidents. Hi havia massa vent i en espais relativament petits han cregut inoportú alçar els aparells.

«Aquest any, la meteorologia ens està fent una mica la guitza», comentaven ahir fonts de l’organització. De totes maneres, la previsió és que aquest dissabte hi hagi molt bones condicions per alçar els globus. Avui és el dia que més visitants acudeixen a la capital de l’Anoia, sobretot al vespre per veure la plàstica imatge de globus encesos quan ha entrat la nit. En aquests cas, els aparells estan lligats a terra. Malgrat l’inconvenient de no poder volar des de les places, Igualada ha vist el seu cel ple de globus. Han sortit des del que es pot considerar el camp de vol d’Igualada, el Parc Central. I els participants han pogut les activitats previstes. Dijous al matí, en el vol inaugural, ja no s’havien pogut alçar tots els aparells per males condicions meteorològiques. A la tarda, també hi va haver globus, però per la mateixa causa es va haver d’endarrerir la sortida. L’organització, però, està satisfeta d’haver pogut recuperar amb normalitat l’activitat del festival després dels anys de suspensió per la pandèmia de covid. Avui hi ha l’acte central de la trobada amb el Night Glow que es fa aquest vespre a la zona del Parc Central. Durant el dia hi haurà vols de matí i tarda. El dia s’acaba amb el concert de Sopa de Cabra.