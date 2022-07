El grup d’Esquerra d’Igualada es mostra «totalment predisposats» a aprovar els pressupostos si aquests contemplen «una rebaixa de l’IBI, rebaixa i congelació d’altres impostos i taxes, més inversió en educació i habitatge i incrementar els ajuts contra la pobresa energètica». El cap de l’oposició i portaveu d’ERC, Enric Conill, s’ha posat en contacte amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i ja s’ha reunit amb la regidora d’Hisenda, Montserra Duch, per tal de facilitar l’aprovació dels pressupostos municipals.

Segons ERC Igualada els pressupostos s’haurien d’haver treballat «prèviament» i asseguren que «s’han presentat a corre cuita, per ser aprovats l’última setmana de juliol i sense haver-se consensuat amb els agents econòmics i socials de la ciutat», una qüestió «molt important» ja que els comptes municipals «s’han de fer en base al diàleg, el consens i l’escolta de la realitat social i econòmica d’Igualada». Malgrat això, els republicans estan disposats a aprovar-los i estenen la mà al govern per facilitar-ho tot a canvi d’una de les prioritats d’Esquerra, «abaixar l’IBI per tal de fer-lo just i progressiu». També reclamen rebaixar i congelar la resta d’impostos i taxes i més inversió en les escoles de la ciutat i polítiques de rehabilitació d’habitatges i incrementar els ajuts contra la pobresa energètica.

El portaveu republicà, Enric Conill, afirma que davant l’encariment de preus generalitzats que hi ha al país i la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, cal rebaixar la pressió fiscal que pateix Igualada ja que, segons assegura, és «la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya».