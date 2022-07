Jordi Badia, alcalde de Calaf, continua endavant amb el seu repte de completar els 3.800 quilòmetres en bicicleta que el porten des del nord d'Itàlia fins al Cap Nord. Les cames de Badia van notant el cansament de tants de quilòmetres acumulats, però fonts familiars assegura que se sent amb força per continuar endavant. "Ha arribat a Berlín", destaca la família. Berlín és el segon punt de control, la Gate 2, i aquí ha rebut l'aprovació dels que fan el control de pas. "Està cansat però molt bé", han indicat. Badia es va plantejant el repte "dia a dia".

Badia fa la prova Northcape4000 per complir un somni personal i també un de solidari. Es tracta d'una de les grans rutes de resistència que es fan a Europa. Va sortir del nord d'Itàlia dissabte i ha d'arribar al Cap Nord els primers dies d'agost. És un repte personal perquè Badia està a prop dels seixanta anys i tot i que ha estat fent esport i, especialment, en els darrers temps, molta bicicleta, no havia fet mai una cursa tan llarga. Ho és també, perquè el 2014, Badia va ser víctima d'un ictus, que li ha deixat molt poques seqüeles, però que per a moltes persones pot acabar amb greus afectacions de mobilitat i, a vegades, cognitives, i fins i tot la mort. Badia va superar l'ictus gràcies a una rapidíssima actuació en l'atenció mèdica, des de la seva família, el SEM i fins a l'atenció mèdica a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

I tenim en compte aquesta circumstància ha volgut que les seves llargues pedalades reverteixin en la millora del tractament dels casos d'ictus a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. A través de l'esponsorització i de la participació en la compra de quilòmetres que poden fer empreses i particulars. Es tracta de recaptar diners per poder crear una unitat de l'ictus dins de l'hospital, el que tindria una centra similitud amb l'hospital de dia d'oncologia. En aquest cas hi hauria d'haver una participació multidisciplinari de metges que atenguin els malalts d'ictus i les diverses complicacions que els pot deixar la malaltia i, també, els equips de fisioteràpia. Consideren que una atenció específica de l'ictus podria millorar la situació del malalt tant des del punt de vista mèdic com social. D'aquests 3.800 quilòmetres que es podien comprar, Badia ja ha rebut el suport de 2.800, el que suposa tenir 28.000 euros per al projecte. Badia, i la fundació Althaia, que impulsa el projecte, esperen completar en les pròximes setmanes el repte dels 3.800 quilòmetres. Fins ara hi ha recaptats 28.000 euros.