L'accident d'autocar a Rubió (Anoia) ha deixat un balanç final de 23 persones ferides i traslladades a l'hospital, dues de gravetat, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). No obstant això, el SEM va haver d'atendre 45 dels 47 viatgers que anaven a l'autocar, que ahir dissabte a la tarda va bolcar en una corba tancada a la pista asfaltada d'accés al restaurant i espai gastronòmic Ca n'Alzina. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat un cop finalitzada la gestió de l'emergència i una grua de gran tonatge retirarà aquest diumenge l'autobús sinistrat. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra estan prenent dades de l'estat del vehicle i de la carretera per fer l'atestat de l'accident.

Els 23 ferits han estat traslladats a diferents hospitals de Catalunya: una persona en estat greu a l'Hospital de Bellvitge; una persona en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell; una persona menys greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron; 10 persones traslladades a l'Hospital d'Igualada: 6 en estat menys greu i 4 en estat lleu; 6 persones evacuades a l'Hospital Althaia de Manresa: 3 en estat menys greu i 3 en estat lleu; 3 persones traslladades a l'Hospital de Martorell: 2 en estat menys greu i 1 en estat lleu; i 1 persona traslladada en estat lleu al CUAP de Manresa.

En total, el SEM ha mobilitzat 25 unitats, entre les quals hi ha 3 helicòpters de SEM, l'helicòpter de l'equip conjunt SEM-Bombers i 2 psicòlegs d'emergències. Per part de Creu Roja han actuat tres components de l'Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE), un vehicle d'avituallament i un altre de suport amb un total de 7 persones, a més de 4 vehicles de transport col·lectiu que han fet acompanyaments de persones afectades il·leses a cases i hotels, així com la recollida de tres passatgers donats d'alta a Martorell i una persona donada d'alta a Manresa.