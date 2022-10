La rehabilitació d’habitatges a Igualada ha crescut en el darrer mig any un 36%. L’equip de govern de Junts x Igualada ho atribueix a la supressió de la taxa d’arranjaments menors. L’Ajuntament d’Igualada va suprimir la taxa i l’impost sobre Construccions i Obres (ICIO) per a arranjaments menors, és a dir, rehabilitacions i obres en interiors d’habitatges, que no toquen estructura ni cap element comunitari i tampoc no afecten les condicions d’habitabilitat.

L’objectiu principal d’aquesta mesura ha estat el d’agilitzar tràmits i incentivar i facilitar les rehabilitacions, segons ha explicat la regidora d’Urbanisme, Carlota Carner. Després de sis mesos sense aquesta taxa, Carner ha explicat que aquesta mesura ha suposat un increment del 36% de rehabilitacions en el primer semestre del 2022 respecte a totes les que es van fer durant el 2021. Carner se sent molt satisfeta amb la reacció ciutadana. «Abans d’acabar l’any ja ha superat amb escreix els objectius marcats des del govern: incrementar les petites rehabilitacions, dinamitzar l’activitat econòmica d’aquest sector i aconseguir un estalvi per al conjunt de la ciutadania, que, en aquest mig any, ha deixat de pagar els 29.000 euros que implicaria el conjunt de totes aquestes rehabilitacions que s’han realitzat», ha assegurat.