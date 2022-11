Un grup de mares i pares de l'escola Emili Vallés d'Igualada han recollit més de 500 signatures per reclamar que l'Ajuntament millori la seguretat viària a l'avinguda Gaudí, on el passat mes de setembre es va produir l'atropellament d'una menor, una nena de 6 anys. La campanya de recollida, que ha impulsat la mare de la nena atropellada, ha acabat aquesta passada setmana amb el lliurament de les signatures a l'Ajuntament d'Igualada.

Amb aquesta iniciativa, segons fonts d'aquest grup de mares i pares, "s'espera acabar amb la inseguretat d'aquest punt, ubicat a la cruïlla de l’Avinguda Gaudí amb el carrer Prat de la Riba, i sol·licitar a l’Ajuntament d’Igualada la instal·lació d’un pas elevat i/o bandes transversals d’alerta que facin reduir la velocitat dels vehicles que hi passen".

Per aquest pas de vianants (a nivell pla i sense regulació de semàfor) "hi circulen diàriament vehicles a gran velocitat", segons aquest col·lectiu, que assenya que "no respecten el pas de vianants provocant nombroses situacions de perill pels vianants que el creuen". L'increment de seguretat, segons la mateix petició, hauria de ser una millora en la protecció dels alumnes tant de l'escola Emili Vallés com dels estudiants dels Instituts Pere Vives i Milà i Fontanals. Segons els signants, l’avinguda Gaudí és "una via molt transitada i l’actual senyalització en aquest punt és insuficient per garantir la seguretat dels vianants".