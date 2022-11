El govern català, Salut, cada dia més tendeix a concentrar metges, el que li permet passar amb menys professionals. L'argument és que no en té prou per poder prestar el mateix servei que fa uns mesos. Aquesta reorganització, per exemple, ha afectat l'atenció pediàtrica a la Conca d'Òdena. Un grup de veïns que fa mesos que reclamen recuperar el serveis que es prestaven al CAP abans de la pandèmia, han convocat una concentració davant el centre mèdic assistencial de la població, el dia 30 a les 6 de la tarda.

El passat dia 21 de novembre es va celebrar una reunió amb la directora del Servei d’Atenció Primària Anoia, la directora del Servei Català de la Salut del sector de l’Anoia, la directora del CAP de Montbui i els responsables de diferents departaments del CAP de Montbui amb una representació de la Plataforma «Montbui per una sanitat digna». Els responsables de la plataforma han explicat que no estan d'acord en que serveis que abans de la pandèmia es prestaven a Santa Margarida de Montbui ara estiguin situats a Igualada o Vilanova del Camí (pediatria). Però els responsables del departament de Salut, de moment, es mostren inflexibles.

En el cas de pediatria es proposa una centralització del servei a Igualada, en el nou centre que es farà al costat del CAP de l'Estació. I fins que no estigui a punt, qui requereixi el servei haurà d'anar a Vilanova del Camí. Per a altres serveis, com ginecologia i urgències del cap de setmana i festius també caldrà anar a Igualada. Mentre que en el cas de traumatologia, la resposta va ser que ara tindrien un nou servei de fisioteràpia (que s'aplica a tot el país i que es fa pensant en una millora de la salut en general de la població i no pas per substituir traumatologia allà on n'hi hagi).

La plataforma no està d’acord en perdre serveis i els continuaríem reivindicant, han anunciat. "No estem disposades a permetre que es jugui amb la salut de la gent", afirma aquest col·lectiu en un comunicat enviat als mitjans. En el mateix document, expliquen que la setmana passada, durant la visita del President de la Generalitat, Pere Aragonès, a Santa Margarida de Montbui també es va fer una protesta per fer-li arribar directament la queixa. El President els hauria respost que en parlarà amb el departament de Salut.

Els responsables de la Plataforma consideren que reben un tracte "del tot discriminatori". I afegeixen que "una atenció primària de proximitat pot evitar molts problemes de salut". Estan disposats a continuar les protestes i d'aquí la convocatòria per dimecres a les 6 de la tarda.