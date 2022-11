L’Ajuntament d’Igualada ha rebut una subvenció de 600.000 euros dels fons europeus Next Generation per impulsar una promoció d’habitatges de protecció oficial a l’edifici de l’antiga fàbrica Depunt, situat al costat de la zona blanca d’aparcament de l’avinguda Balmes. És un edifici que es va construir l’any 1950.

Es preveu que al davant d’aquesta promoció público-privada hi hagi una cooperativa d’habitatges, que s'hauria de crear a través d’un procediment de pública concurrència. Aquesta cooperativa serà qui rehabiliti la finca i posteriorment en gestioni els habitatges. El projecte contempla que es puguin edificar 12 habitatges qualificats de protecció oficial.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha explicat que està previst que la planta baixa sigui adquirida per l’Ajuntament, després que en el ple d’aquest dimarts s’aprovés la modificació de crèdit per executar la compra i poder integrar-la al projecte, tal com era necessari per poder obtenir la subvenció de fons europeus que tramita, en aquest cas, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Castells ha recordat que aquesta promoció se suma als 81 pisos que actualment es troben en fase de licitació: 24 habitatges de protecció oficial al carrer de Serra i Constansó, 36 pisos de protecció oficial del carrer Virtut, 12 al carrer Sant Carles i 9 habitatges lloguer assequible carrer Comarca a les antigues oficines d’Aigua de Rigat.

Igualada Som-hi es queixa de la política de pisos per als joves

Al mateix temps que els govern mostra la voluntat de construir aquests habitatges, el grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) considera “inadmissible” que l'equip de Marc Castells (Junts x Igualada) deixi els joves de la ciutat fora dels 35 pisos destinats a ells que té l’Ajuntament. Es tracta dels pisos que la societat municipal PIMHA té a la plaça del Rei, a la Soledat i al carrer Nards. El govern ha modificat els criteris d’accés i la formació progressista explica que ara cap contempla l’accés per a la gent jove.

El portaveu Dd'Igualada Som-hi, a l’oposició, Jordi Cuadras, afirma que “els pisos per a joves van ser creats específicament per facilitar-los l’emancipació davant els lloguers impossibles que hi ha a la ciutat. Molts joves no poden assumir el cost de marxar de casa dels pares i veiem com, de manera incomprensible, el govern de Marc Castells els dona l’esquena i els nega accedir als pisos que, justament, van ser creats per ells entre el 2003 i el 2011”.

Igualada Som-hi alerta que “els pisos per joves s’estan destinant a altres col·lectius vulnerables a causa de la inacció del govern de Junts durant 12 anys. Si el govern hagués actuat durant els darrers tres mandats, aquestes persones podrien tenir un pis de llloguer assequible i no haver d’ocupar els que estaven destinats als joves”. La formació progressista afegeix que “no haver construït cap pis de lloguer assequible en 12 anys té conseqüències per a les persones i això és el que està passant”.

Jordi Cuadras demana al govern que “rectifiqui i acompanyi la gent jove amb el recurs que té: 35 pisos municipals per ells. Coneixem molta gent jove que no pot assumir els lloguers que hi ha a Igualada, amb preus de 600 i 700 euros mensuals per un pis. Els pisos dirigits als joves precisament havien de servir per ajudar la gent jove de la nostra ciutat i veiem amb estupefacció com el govern de Marc Castells els nega aquesta possibilitat”.

Cuadras compara l'acció del govern progressista amb l’alcalde Jordi Aymamí, els 12 anys anteriors a Marc Castells, amb la d'ara. Aleshores es van fer 35 pisos per a joves, i a Igualada es van construir 265 pisos de lloguer assequible destinats a joves, gent gran i famílies vulnerables que en aquests moments estan plens. I lamenta que “durant exactament el mateix temps, el govern de Marc Castells ha construït 0 pisos de lloguer assequible en 12 anys. La comparació és molt greu.”

Igualada Som-hi acusa Castells d'"una completa inacció en matèria d’habitatge, que l’està patint la gent jove, la gent gran i les famílies treballadores amb dificultats econòmiques". I demana que "els pisos per joves tornin a ser per joves i que actuï d’una vegada per oferir habitatge a la resta de col·lectius que tenen dificultats”.