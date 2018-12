Les 10 notícies més llegides del 2018 a Regió7.cat

El sobiranisme va tornar a demostrar aquest 21 de desembre capacitat de mobilització amb una jornada de protesta que va tancar ja de fosc una manifestació multitudinària al Passeig de Gràcia de Barcelona (segons la Guàrdia Urbana es van manifestar 40.000 persones, 80.000 segons els organitzadors).

Els disturbis que van tenir lloc al matí i al migdia protagonitzats pels CDR es van saldar amb 13 arrestats, 10 a Barcelona i 3 a l'Ampolla i 62 persones ateses pels serveis d'emergències.



Un veí de 36 anys de Castellbell i el Vilar, de nacionalitat espanyola, va ser la víctima mortal del tren que va descarrilar el 20 de novembre al matí a Vacarisses. En l'accident ferroviari, 49 persones més van resultar ferides de diversa consideració. Els fets van tenir lloc cap a 1/4 de 7 del matí, quan un tren de Rodalies de la línia R4 que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders va descarrilat.

Era el tercer incident per esllavissada en aquest mateix tram des del 2009.



Berga va ser escenari el març passat d'un esdeveniment tràgic. La Policia Local i els Mossos van detenir entrada la nit un veí de 37 anys de la ciutat acusat d'haver matat a ganivetades la seva mare, de 56 anys d'edat. La víctima era la presidenta d'Asfam Berga i directora del Grup Horitzó, Manela Quesada Soto, segons van confirmar ahir a la nit fonts policials a aquest diari. L'home va ser detingut per un delicte d'homicidi dolós.



Milers de persones van omplir el 15 d'abril l'avinguda Paral·lel de Barcelona i la plaça Espanya per reclamar la llibertat dels "presos polítics" i el retorn dels "exiliats". El color groc va tenyir el recorregut de la manifestació sota el lema 'Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!'. A la capçalera, s'hi van col·locar les fotografies dels nou presos: Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.



Sor Lucía Caram es va tornar a convertir en el centre de les mirades a les xarxes socials després de compartir una imatge de fa gairebé 4 anys on apareixen les reines Letizia i Sofía amb una banda groga.



Un veí de Manresa de 39 anys, G.G.G, va morir de matinada en un atropellament a la carretera C-16, a Sant Fruitós de Bages, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). No es descarta cap hipòtesi, segons fonts dels Mossos d'Esquadra, que estan buscant l'autor de l'atropellament.



A Manresa costa que nevi, però Antena 3 ha aconseguit en el seu darrer anunci que la ciutat llueixi un esperit nadalenc i hivernal ben tendre. La cadena ha estrenat ja l'espot que va rodar a la capital del Bages fa dues setmanes i l'escenari escollit, la façana del restaurant Maïami i el carrer Jaume I, s'hi reconeixen fàcilment.

Amb falsa neu inclosa, catifes blanques entre el tram de la muralla i el carrer Jaume I, el rodatge va comptar amb diversos vianants (de totes les edats) passejant i creuant mirades per la vorera d'un Maïami amb cadires i taules a l'exterior, cobertes de neu, i un abet a l'alçada de l'entrada del bar-restaurant.



Molt poques persones coneixien la decisió de Marta Rovira de fugir a l´exili abans que es fes pública la notícia. Segons ha publicat avui el bisetmanari osonenc El 9 Nou, el marit de la republicana va viatjar la nit abans de la citació al Tribunal Suprem acompanyat d'una dona que se li assemblava molt.



Khaled Khatib, promotor del Banc de Sang i Teixits a la Catalunya Central durant onze anys, va morir a principi del 2018 d'un atac de cor als 58 anys. Nascut al Líban i establert a Catalunya, residia a Manresa des de fa més de 30 anys, on deixa esposa i un fill, el Marc, que, com ell, ha estudiat infermeria. La notícia del seu decés va generar consternació en col·lectius molt diversos, on era molt conegut per la seva infatigable tasca a favor de les donacions de sang, feina a la qual estava lligat feia trenta anys.



Un ancià de 82 anys de Sallent és el protagonista d'una rocambolesca situació. Després de publicar un anunci per paraules a la sessió de classificats de Regió7 en el què s'oferia a deixar la seva herència a una dona de fins a 37 anys que tingués "amistat" amb ell ha tingut una desena de candidates i assegura que s'ha decidit per una cubana i està «molt il·lusionat».