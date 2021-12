Vint-i-set anys després de la seva primera visita a Manresa, l’escultor Bjørn Nørgaard , considerat l’artista danès més rellevant i el darrer dels col·laboradors de Joseph Beuys (Krefled, 1921-Düsseldorf, 1986) que continua viu, va tornar a la capital del Bages per protagonitzar l’acció Better late than never, que el 29 d’octubre va omplir l’auditori de la Plana de l’Om i que va servir per homenatjar l’artista alemany en el centenari del seu naixement i recordar, amb la música que va impregnar l’acció de Nørgaard, el compositor Henning Christiansen, mort el 2018.

Els dos artistes danesos, estrets col·laboradors de Beuys, van protagonitzar fa 27 anys una acció artística mai vista a la ciutat: Manresa HBF (Manresa Estació Central) el 4 de novembre de 1994. Un acte d’homenatge a Joseph Beuys que donava continuïtat a l’acció titulada MANRESA que l’artista alemany va realitzar amb ells el 1966 a la galeria Schmela de Düsseldorfment. Acompanyat de la manresana Pilar Parcerisas, comissària del Centenari de Joseph Beuys a Manresa i convidat per Manresa 2022, Better late than never va ser la introducció a l’acció artística que Nørgaard desenvoluparà el març del 2022, coincidint amb els 500 anys de l’arribada de Loiola a Manresa. Una acció que va coincidir amb la presentació del llibre Joseph Beuys. MANRESA, una geografia espiritual (Editorial Tenov), una publicació a cura de Pilar Parcerisas i que amplia el contingut del llibre publicat el 1994 sobre l’acció MANRESA, ara amb versions en català, castellà i anglès.