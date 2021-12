El volcà Cumbre Vieja, al municipi d’El Paso de l’illa canària de La Palma, ha estat, des del 19 de setembre, 84 dies emetent lava i s’ha convertit probablement en l’erupció més llarga dels darrers 500 anys i la més destructiva d’Europa en el darrer segle.

Les colades han afectat l’1,72% de la superfície de l’illa (1.220 hectàrees) i han format dos deltes que l’han augmentada unes 95 hectàrees.

Els danys han estat molt grans en infraestructures (74 km de carreteres), en l’agricultura (370 ha en cultius), unes 1.700 edificacions sepultades, més de 1.000 famílies han perdut casa seva i ara caldrà avaluar si les estructures dels habitatges que han quedat sota la cendra han resistit.

També caldrà buscar sortides per a la gran quantitat de cendra acumulada, que no és viable ni emmagatzemar ni transportar fora de l’illa. Caldria habilitar una indústria per donar-hi una sortida factible.

Més enllà d’haver esdevingut un fenomen que ha captivat milions de persones d’arreu del món que n’han pogut seguir l’evolució gràcies a càmeres i noves tecnologies com els drons, ara s’ha d’afrontar la reconstrucció mentre persisteix l’emissió de gasos (CO2 i CO).