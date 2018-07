El Govern britànic ja prepara un pla per si mor la reina Elisabet II

n El «número dos» del gabinet del Govern britànic, David Lidington, va presidir dijous passat una reunió amb membres de l'Executiu en què es van plantejar els detalls del pla que cal seguir si mor la reina Elisabet II, va revelar el diari The Sunday Times. El rotatiu va destacar que la trobada no va estar motivada per «preocupacions específiques» sobre la salut de la monarca, de 92 anys, tot i que va celebrar-se la mateixa setmana en què la reina va cancel·lar la seva assistència a un servei religiós a la catedral de Sant Pau de Londres perquè es trobava malament.

A l'«extensa» reunió van assistir, entre d'altres, el ministre d'Interior, Sajid Javid, la líder del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, i el ministre per a Escòcia, David Mundell. Segons The Sunday Times, es va parlar sobre el moment en què la primera ministra, Theresa May, es dirigiria als britànics quan morís la sobirana i es va establir que després de la mort es declararien deu dies de dol nacional.

Fonts de l'Executiu van asse-nyalar al diari que l'operació coneguda com a London Bridge, el pla d'actuació per si mor la reina que les autoritats britàniques tenen preparat des de fa anys, està en «permanent» actualització. Tot i això, van destacar que l'alt nivell de la reunió de la setmana passada «no té precedents», ja que és la primera vegada que alts càrrecs del Govern es reuneixen per parlar dels plans. Quan la reina mori, està previst que el seu cos romangui durant quatre dies al palau de Westminster.