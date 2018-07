El conductor d'un autobús de Reus atropella una dona i dona positiu en el test d'alcoholèmia

El xofer és un veí de Cambrils de 46 any.

El xofer és un veí de Cambrils de 46 any. EP

El conductor d'un autobús de Reus va atropellar aquest dilluns una dona i va donar positiu en el control d'alcoholèmia amb una taxa de 0,62 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire aspirat, fet pel qual se li imputa un delicte penal.

Segons ha informat la Guàrdia Urbana, el conductor de l'autobús, de l'empresa municipal Reus Transport, va atropellar la dona, de 46 anys, al Raval Martí Folguera cap a les 13.30 h. La víctima va ser traslladada en ambulància a l'hospital de Sant Joan amb lesions lleus.

El xofer, veí de Cambrils (Baix Camp) i també de 46 any, va donar positiu en el control d'alcoholèmia i la Guàrdia Urbana va instruir diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit. És un delicte contra la seguretat viària conduir sota els efectes de l'alcohol quan se superi els 0,60 mil·ligrams per litre d'aire espirat, 0,40 en cas d'accident. Pot comportar penes de presó d'entre tres i sis mesos i la retirada del carnet de conduir d'entre un i quatre anys.

Els conductors no poden circular amb una taxa d'alcohol superior a 0,25 mil·ligrams per litre d'aire espirat, que es rebaixa fins al 0,15 en el cas de conductors professionals. Superar aquest índex fins al 0,60 és constitutiu d'una falta administrativa, recorda la Guàrdia Urbana.