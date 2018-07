El nou president mexicà promet posar fi a la corrupció i la impunitat al país

El candidat d'esquerres a la Presidència de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, que es va imposar amb el 53% dels vots en les eleccions presidencials de diumenge, va prometre «desterrar la corrupció» i erradicar la impunitat al seu primer discurs després de conèixer-se la seva victòria electoral.

El candidat de 64 anys, que encapçala l'aliança Juntos Haremos Historia, va assegurar des de la plaça de la Constitució de Ciutat de Mèxic que acabar amb la corrupció i la impunitat serà una prioritat per al nou Govern i va afirmar que «tothom serà susceptible de ser castigat», segons va informar el diari local El Sol de México. «No actuarem de manera arbitrària ni hi haurà confiscació ni expropiació de béns, la transformació serà desterrar la corrupció del nostre país», va asseverar López Obrador, que va indicar que «sota advertència no hi ha engany».

Després d'instar a la reconciliació i la defensa dels interessos generals, López Obrador va explicar que el «nou projecte de nació busca establir una autèntica democràcia» i va assegurar que no té intenció de «construir una dictadura oberta ni encoberta».

En aquest sentit, va assegurar que ja ha convocat els grups i líders de Drets Humans, a religiosos i representants de Nacions Unides per elaborar un pla de reconciliació i pau per a Mèxic, on es donarà una major preferència als «més humils i oblidats, especialment als pobles indígenes».

«Els canvis seran profunds, però es donaran a afecció a l'ordre legal establert, hi haurà llibertat empresarial, d'expressió, d'associació i de creences, i es garantiran totes les llibertats individuals i socials, així com els drets dels ciutadans i polítics consagrats en la nostra Constitució», va afirmar.

Així mateix, va assegurar que modificarà l'estratègia utilitzada fins al moment en el marc de la lluita contra la inseguretat i ha insistit que les autoritats deixaran de banda l'ús de la força per centrar-se en les causes que originen la violència. En relació amb l'economia, el líder del partit ha posat èmfasi que el nou Govern «mantindrà la disciplina financera i fiscal i reconeixerà els compromisos contrets amb empreses i bancs nacionals i estrangers».

D'altra banda, López Obrador, va assegurar que buscarà canals de comunicació amb el Govern de Donald Trump, malgrat l'escalada de tensió bilateral de l'últim any per la intenció del mandatari nord-americà de blindar la frontera comuna. «No ens barallarem», va dir interrogat per les futures relacions entre Mèxic i els Estats Units en una entrevista a la cadena local Televisa tot just unes hores després de guanyar les eleccions presidencials a la nació iberoamericana.

López Obrador va avançar que «al seu moment» obrirà vies de comunicació amb la Casa Blanca per arribar a una entesa, i va recordar la importància de mantenir una bona relació amb un país amb el qual Mèxic comparteix més de 3.000 quilòmetres de frontera i en el qual viuen més de dotze milions de mexicans.

Trump es va expressar en la mateixa línia. «Felicitats a Andrés Manuel López Obrador per convertir-se en el pròxim president de Mèxic. Estic desitjant treballar amb ell. Encara hi ha molt a fer en benefici de tots dos, Estats Units i Mèxic!», va escriure a Twitter.

La tensió entre Washington i Ciutat de Mèxic ha augmentat des de l'arribada de Trump a la Casa Blanca pel seu pla de construir un mur a la frontera entre els dos països per frenar la immigració il·legal, el tràfic d'armes i de drogues i fins i tot el «terrorisme». El magnat novaiorquès pretén que Mèxic pagui aquest macroprojecte esgrimint que és el responsable de tots aquests fluxos en la línia limítrofa, si bé el president sortint, Enrique Peña Nieto, ha insistit que no pagarà el mur de Trump.

A més, Mèxic i Estats Units, així com Canadà, estan immersos en les negociacions per reformar l'acord de lliure comerç per a Amèrica del Nord (NAFTA o TLCAN), a les quals Trump va arrossegar als seus socis regionals sota amenaça de retirar-lo de la potència nord-americana si no es corregia el dèficit comercial amb els altres dos signants.

Preguntat sobre el NAFTA, López Obrador s'hi va declarar a favor. «Acompanyarem el Govern actual en aquesta negociació (...) perquè pugui signar l'acord i s'aconsegueixi una bona negociació en benefici de Mèxic», va contestar. D'acord amb dades preliminars de l'Institut Nacional Electoral (INE), López Obrador ha guanyat amb el 53,5% dels vots, mentre que Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), i José Antonio Meade, del governant Partido Revolucionario institucional (PRI), han aconseguit el 22,95 i el 15,07% de les paperetes.

Els sondejos sobre intenció de vot pronosticaven des de feia gairebé un any una àmplia victòria de López Obrador. El proper 1 de desembre, quan doni el relleu a Peña Nieto a Los Pinos, es convertirà en el primer president d'esquerres que té Mèxic des de fa dècades.