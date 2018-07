Institucions Penitenciàries té molt avançats els tràmits per al trasllat de Forn, Rull i Turull

Els tràmits administratius per al trasllat dels exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull a Catalunya estan "molt avançats", segons han informat a l´ACN fonts d´Institucions Penitenciàries, que apunten que en les pròximes hores, o a tot estirar demà, faran públics els timings i terminis del procés que els portarà des del centre penitenciari d´Estremera, on es troben actualment, al de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Segons fonts del Ministeri de l´Interior, el seu trasllat tindrà lloc més tard que els de Forcadell, Bassa, Junqueras, Romeva, Cuixart i Sànchez perquè la petició de les seves defenses va arribar més tard als centres penitenciaris, i el jutge Llarena no va donar fins aquest dimarts el vist i plau. Es desconeix encara si Interior farà el mateix trajecte que han seguit Junqueras, Romeva, Sánchez i Cuixart, que va començar concentrant-los al centre de Valdemoro per anar després a Zuera a fer nit i arribar l'endemà a Brians II, on han passat aquest dimecres a custòdia dels Mossos.