La justícia belga deixa Valtònyc en llibertat amb mesures cautelars

La justícia belga ha deixat el raper Valtònyc en llibertat amb mesures cautelars aquest dijous, segons han confirmat el seu advocat i la Fiscalia de Flandes Oriental a l'ACN. L'artista mallorquí s'ha presentat voluntàriament davant de la policia belga aquest matí, que com preveu el protocol de les euroordres l'ha detingut i l'ha portat davant del jutge d'instrucció de Gant, que ha decidit deixar-lo en llibertat amb cautelars mentre s'avalua el seu cas.



La mesura que li ha imposat el jutge és la prohibició d'abandonar Bèlgica. Com ja va passar amb els exconsellers que són al país, ara la justícia haurà de determinar si l'euroordre contra Valtònyc és vàlida i se'l retorna o no a l'Estat espanyol, on va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos de la presó per la lletra de les seves cançons.



Valtònyc ha anunciat a través de Twitter una roda de premsa a Brussel·les, programada per aquest dijous a les 17h.





Hoy es un gran día.



España ya no juega en el mundial pero yo sigo en cuartos de final.



Rueda de prensa en Bruselas hoy a las 17h comentando el partido y las jugadas clave.



Roncero no llores. pic.twitter.com/P5ptiNbn0F — Josep Valtònyc??? (@valtonyc) 5 de juliol de 2018