La fiscalia escocesa es basa en una llei de l'any 1351 per reclamar l'extradició de Ponsatí

La fiscalia escocesa es basa en una llei de l'any 1351 per reclamar l'extradició de l'exconsellera Clara Ponsatí. En una breu vista, la Fiscalia –que actua en representació d'Espanya– va comunicar al funcionari judicial de torn, Nigel Ross, els càrrecs que s'imputen a Ponsatí d'acord amb la legislació escocesa, que no contempla el delicte de rebel·lió. Com ja va avançar dimecres la defensa de Ponsatí en un comunicat, aquests càrrecs són els de «traïció» i «conspiració per alterar la Constitució per mitjans criminals». La imputació del delicte de traïció ha creat polèmica, ja que es basa en una llei promulgada el 1351 i revisada el 1848 que, entre les seves ofenses, inclou la d'iniciar una guer-ra contra la reina d'Anglaterra.

Durant la vista, la Fiscalia va reconèixer que es tracta d'un càrrec la redacció del qual està feta en un llenguatge antiquat.

D'altra banda, un tribunal d'Edimburg va fixar ahir per al 23 de juliol una nova vista preliminar en el procés d'extradició de Ponsatí, a qui la Justícia espanyola reclama per l'organització del referèndum. Ponsatí, a la qual la justícia espanyola imputa els delictes de rebel·lió i malversació de fons públics, no s'ha personat davant la cort, ja que està legalment exempta de participar en aquestes sessions preparatòries del judici, que s'iniciarà el 30 de juliol.

L'advocat defensor de l'exconsellera, Gordon Jackson, va afirmar que el seu equip encara treballa per decidir quins seran els experts que compareixeran com a testimonis en el judici, per la qual cosa va avançar que encara no estava en disposició d'anunciar els seus noms.