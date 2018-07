Troben en una secta a Perú una jove d'Elx desapareguda fa un any

La família de la jove d'Elx Patricia Aguilar, suposadament captada per una secta del Perú, ha localitzat la noia i ha aconseguit que el líder d'aquest grup, Félix Steven Manrique, hagi estat detingut per la policia peruana. Pel que sembla, la noia té un nadó d'un mes i vivia a 600 quilòmetres de Lima. En declaracions a Europa Press, l'advocada de SOS Desapareguts Maria Teresa Rojas ha explicat que la jove, que té 19 anys, ha estat localitzada a més de 600 quilòmetres de distància de la capital, Lima, «en una zona de narcotraficants». El seu pare, Alberto Aguilar, es va desplaçar fa dies per segona vegada al país iberoamericà per fer la investigació amb els seus propis mitjans i fins i tot part de l'operatiu necessari per trobar el parador de la jove i «alliberar-la».