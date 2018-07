Hisenda intensificarà el control del frau fiscal en els models de negoci digitals

L'Agència Tributària intensificarà aquest any el control del frau en els nous models de negoci digitals. Hisenda adaptarà els seus sistemes d'informació per prevenir el frau en la denominada com a economia col·laborativa, vigilarà la utilització dels moneders electrònics i estudiarà la incidència fiscal de les criptomonedes. Per lluitar contra el frau en aquests entorns, Hisenda utilitzarà l'anàlisi de les xarxes mitjançant tècniques de big data. L'Agència Tributària té noves fonts d'informació.

D'una banda, disposa de les dades del Subministrament Immediat d'Informació, actiu des del juliol de l'any passat i que permet comprovar gairebé en temps real la facturació de més de 50.000 empreses que representen el 80% de la facturació global. A més, l'Agència també disposa, des del setembre, d'informació de comptes financers de residents a Espanya en 49 jurisdiccions en el marc del projecte desenvolupat per l'OCDE, la qual cosa ajudarà a combatre l'ocultació d'actius a l'estranger.