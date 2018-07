Torra i Sánchez es reuneixen amb l'objectiu de recuperar relacions i amb l'autodeterminació sobre la taula

A les 11.35h el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut el president de la Generalitat, Quim Torra, a les escales de la Moncloa amb una encaixada de mans. Feia dos anys i tres mesos que no es reunien els presidents dels dos governs.

L'objectiu de la trobada es refer relacions i recuperar la interlocució després del xoc dels últims sis anys que ha portat a la suspensió de l'autogovern de Catalunya. De fet, Torra s'ha marcat com a objectiu la continuïtat del diàleg i ja ha posat sobre la taula una segona reunió de cara a la tardor al Palau de la Generalitat. El president de la Generalitat vol centrar la trobada en com Catalunya ha de culminar l'exercici de l'autodeterminació que, segons Torra, es va iniciar l'1-O. Des del govern espanyol ja han deixat clar que aquesta qüestió "no té cap recorregut" i, fins i tot, han negat l'existència del dret a l'autodeterminació argumentant que no està previst a la Constitució. El president de la Generalitat espera que la trobada sigui llarga i assegura que hi va amb predisposició de dialogar.

Un cop dins de la Moncloa, el president de la Generalitat ha obsequiat a Pedro Sánchez amb dos llibres sobre Catalunya i una mica de licor. Així, Torra ha regalat el llibre 'Aran, un país', de Francesc Tur i Jèp de Montoya; ´Imago Catalonia, un compendi de mapes sobre Catalunya des de l'Edat Mitjana´; i una ampolla de Ratafia Corriol. Als primers minuts de la reunió, s'ha vist als dos presidents riallers, relaxats i amb bon ambient entre ells.

Govern català i espanyol coincideixen en valorar com una novetat i una bona notícia el simple fet que es produeixi la reunió entre els dos presidents. De fet, suposa un canvi respecte a la darrera etapa amb Mariano Rajoy a la Moncloa, que es negava a una reunió amb l'autodeterminació sobre la taula. Segons va avançar la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, l'acord en l'ordre del dia és que es pugui parlar de tot, per tant, també de l'autodeterminació. Una altra cosa és que es pugui entrar a negociar sobre aquesta qüestió. La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ja va avisar divendres passat que l'autodeterminació "no té cap recorregut" i va demanar "intel·ligència política" a Torra.

Un dels principals objectius de La Moncloa és que aquesta primera reunió política entre Torra i Sánchez serveixi per posar en marxa les comissions bilaterals, on s'hauran de tractar els temes sectorials i econòmics pendents. De fet, dimarts passat, el govern català va reactivar la part catalana d'aquestes comissions designant els representants de la Generalitat. I des de Vicepresidència i Economia, Pere Aragonès, ja ha advertit que els deutes pendents de l'Estat amb Catalunya ascendeixen a 6.000 MEUR. La comissió bilateral més política és l'anomenada comissió Estat-Generalitat que no es reuneix des del 2011.

La intenció de Torra és que aquesta primera reunió tingui continuïtat i, de fet, ja ha proposat una segona reunió de cara a la tardor, aquesta vegada al Palau de la Generalitat. Pel que fa al contingut de la trobada, el president de la Generalitat ha insistit diverses vegades que espera que Sánchez faci una proposta per a Catalunya. "Cap a Madrid a explicar a Sánchez la gravíssima situació que l'estat espanyol ha creat a Catalunya. I amb la voluntat d'escoltar la solució que proposa", ha piulat el president català a través del seu compte de Twitter des de l'AVE aquest matí. Fonts de l'entorn del president de la Generalitat han explicat que Torra espera que la reunió sigui llarga i que el president del govern espanyol reconegui el conflicte polític. Així mateix, han afegit que el president de la Generalitat hi va amb la predisposició de dialogar, que no vol dir negociar.

Tal com va detallar Torra en la sessió de control al Parlament de la setmana passada, a banda de l'autodeterminació també té previst posar sobre la taula les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC), la situació de "presos polítics i exiliats" i la necessitat de combatre els vestigis dels franquisme.



La impugnació de la moció del Parlament enterboleix el clima



La reunió es produeix aquest matí després que en els últims dies el clima s'hagi enterbolit arran de l'anunci del govern espanyol d'impugnar la moció del Parlament que reitera els "objectius polítics" de la declaració de ruptura del 9-N del 2015. Una decisió que el president de la Generalitat ha qualificat de "mala notícia". Tot i així, l'executiu de Sánchez ha volgut deslligar-la de la reunió Sánchez-Torra tot diferenciant el camí de la política i el camí jurídic.