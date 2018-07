El primer ministre diu que la resta sortiran «en breu»

? El primer ministre de Tailàndia, Prayuth Chan Ocha, va destacar ahir que el rescat dels joves que encara són a l'interior de cova es farà «el més aviat possible». «No preguntin a quants dies o mesos seran evacuats. Ho farem el més aviat possible, de la manera més segura», va manifestar, segons va recollir el diari tailandès The Nation. «Ningú pot dir quant de temps serà necessari per a la missió de rescat», va sentenciar el mandatari. Tot i això, algunes fonts asseguraven ahir que el rescat dels quatre menors i el seu entrenador que encara estan atrapats a l'interior de la cova es podria portar a terme durant el dia d'avui.