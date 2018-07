Reformaran la llei per anul·lar les sentències de tribunals franquistes i impulsar les exhumacions

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha anunciat aquest dimecres a la Comissió de Justícia del Congrés que el seu executiu vol dur a terme una "reforma integral" de la Llei de la Memòria Històrca "per declarar la nul·litat dels tribunals d´excepció franquista i les seves decisions i sentències". També servirà, segons la ministra, per "impulsar des de l´àmbit públics les exhumacions" i crear una ´Comissió de la Veritat´, a més de "ressignificar el Valle de los Caídos en els termes recomanats per la comissió d´experts que va estudiar la qüestió l´any 2011". La reforma reforçarà "l´accés als arxius" i obligarà a "retirar la simbologia d´exaltació de la Guerra Civil i la dictadura" amb un procediment que inclourà "sancions econòmiques en cas d´incompliment". A més, segons Delgado, el govern espanyol vol reobrir l´oficina de suport a les víctimes del franquisme i "estudiarà la manera de dur a terme la il·legalització de les organitzacions o associacions que facin apologia del franquisme".

Delgado ha recordat que Espanya no pot continuar apareixent a les llistes de països que incompleixen els Drets Humans en matèria de memòria històrica. "És inacceptable que Espanya segueixi essent el segon país de món en desapareguts després de Cambodja", ha dit en referència als desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Per aquest motiu ha anunciat que es crearà una direcció general que informarà de les tasques d´exhumacions i publicarà "un cens oficial de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura". "No pot ser que persones de més de 9 anys es desesperin intentant recuperar les restes dels seus pares o familiars", o que hagin d´anar a demanar empara a un altre país mentre hi ha "milers de víctimes amb indefensió judicial" i "passen els ans mentre les víctimes van desapareixent" vuit dècades després.



Jurisdicció universal

Delgado també ha anunciat que el seu executiu pretén recuperar la legislació espanyola sobre la jurisdicció universal que fins el 2009 permetia els tribunals espanyols perseguir crims contra la Humanitat comesos arreu del món i que el govern de Mariano Rajoy va suprimir. Segons la ministra, la reforma del 2014 impulsada pel govern de Rajoy va deixar Espanya "fora de la legalitat internacional". Es tracta, ha dit, de seguir la línia que va marcar una proposició de Llei que ERC va plantejar al Congrés i que tots els grups menys el PP van acordar prendre en consideració.