Units Podem proposa que l'assetjament a la via pública sigui delicte

Units Podem va presentar ahir la seva llei de violències sexuals que unifica l'abús i l'agressió sexual en un únic delicte perquè «desaparegui el requisit de la violència» en una violació i «es posi el centre en el consentiment de la víctima». També proposa que l'assetjament al carrer sigui delicte. Segons va indicar la portaveu d'Igualtat del grup confederal, la diputada d'En Marea, Ángela Rodríguez, la norma suposa un «canvi de paradigma» de manera que, si fins ara el delicte s'havia centrat en el comportament de la víctima, és a dir, «si s'havia resistit o no» a l'agressió, ara se centrarà «en la conducta de l'agressor».

Entre les novetats, inclou un delicte d'assetjament a la via pública, que recull els comportaments o pressions que creuen cap a la víctima una situació intimidatòria, i que implicarien una pena lleu; així com la responsabilitat de les empreses quan entre els seus treballadors hi hagi una situació d'assetjament o agressió sexual. L'objectiu d'aquest últim punt, segons la portaveu d'Igualtat, és que les empreses tinguin protocols sobre aquestes conductes.