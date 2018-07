Vuit dels nou docents investigats al Palau per l'1-O demanen el trasllat

Vuit dels nou docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca denunciats després de l'1-O per incitar a l'odi per obligar a identificar-se els fills dels guàrdies civils que cursaven estudis han sol·licitat el seu trasllat a un altre centre escolar, juntament amb una vintena més de professors.

La Fiscalia va denunciar en el seu moment nou professors d'aquest centre per, presumptament, haver «humiliat» fills de guàrdies civils després del referèndum de l'1 d'octubre, encara que la causa ha estat arxivada contra cinc d'ells i segueixen com a investigats els altres quatre. En total, prop d'una trentena dels docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca han sol·licitat canviar de centre, segons fonts pròximes al departament d'Ensenyament, fet que suposa gairebé un terç de la plantilla de professors de l'IES, on s'imparteixen ESO, batxillerat i cicles formatius.