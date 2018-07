Trump critica a la premsa per intentar resoldre la polèmica amb May

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat avui que ha demanat disculpes a les primera ministra britànica, Theresa May, per la polèmica entrevista publicada avui al diari The Sun en la qual critica la seva estratègia del "brexit" i la ha qualificat com una "dona excel·lent".

Trump va dir de May que és "tota una professional", després que aquest matí li demanés disculpes perquè va dir "moltes coses bones sobre ella" que no han estat incloses en els titulars del diari, al que la "premier" va respondre: "no et preocupis, és tan sols la premsa".

Tots dos mandataris van llimar diferències després que Trump digués des de les sensacionalistes pàgines de The Sun que la seva proposta pel "brexit" matarà la possibilitat d'un acord comercial amb el seu país.

Trump es va retractar d'aquesta postura i va afirmar, en la roda de premsa posterior a la reunió que van mantenir a Cheques (sud-est anglès), que el que faci el Regne Unit en les seves negociacions amb Brussel·les "estarà bé", sempre que s'asseguri que pot tancar un acord comercial "just" amb el EUA.