L'exportaveu d'ICV Joan Herrera, nou director general de l'IDAE

El Consell de Ministres ha nomenat aquet divendres Joan Herrera Torres, que va ser diputat i portaveu del grup parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) al Congrés dels Diputats, director general de l'Institut de Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Segons ha informat el Ministeri per a la Transició Ecològica, Herrera era actualment professor associat a la Universitat de Girona, on impartia Teoria de les elits a Espanya. Herrera, nascut el 1971, és advocat, llicenciat per la Universitat de Barcelona, i especialista en Dret Urbanístic i del Medi Ambient.