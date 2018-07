Un vídeo sarcàstic enrareix encara més la campanya electoral dins el PP

La difusió d'un vídeo sobre la dilatada trajectòria política de Javier Arenas, Cristóbal Montoro i Celia Villalobos, tres exministres que donen suport a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, ha provocat malestar a les files del partit i en la mateixa direcció nacional, que no volen que es s'enfangui la recta final de campanya per elegir el president del PP, segons han indicat a Europa Press fonts de la formació.

Sota el títol Cuéntame cómo vais a renovarnos, aquesta cinta de poc més de dos minuts utilitza la sintonia de la coneguda sèrie de TVE Cuéntame cómo pasó -que narra la vida d'una família en els anys de Transició i els anys vuitanta- per subratllar que alguns dels principals suports de Sáenz de Santamaría ja estaven en política llavors.

Així, la cinta arrenca recordant que el 1979 Arenas ja figurava a la llista d'UCD, que va ser diputat el 1982 pel Partit Demòcrata Popular i el 1989 per Aliança Popular. A més, destaca que el 1999 va ser també candidat a la Junta d'Andalusia, cosa que va tornar a succeir el 2008 i el 2012, posant l'accent en el «fracàs absolut» electoral en aquesta comunitat que va portar a titular una portada de diari. Des del 2017, ocupa el càrrec de vicesecretari de Política Autonòmica i Territorial al PP.

Després, el vídeo apunta a Celia Villalobos, que també va començar el 1986 com a diputada d'Aliança Popular, després va ser ministra amb José María Aznar i més tard, el 2011, vicepresidenta a la Mesa del Congrés. També repassa algunes informacions polèmiques com quan a la sortida del Congrés va cridar al seu xofer «Anem, Manolo», quan se la va gravar el 2015 jugant a Candy Crush a la sessió plenària, o quan sent ministra l'any 2000 va desaconsellar el brou d'os de vaca.

La cinta també es deté en la trajectòria de Cristóbal Montoro, que va començar el 1993 com a diputat i més tard va passar a ocupar un seient al banc blau com a ministre (primer el 2000 amb José María Aznar i després el 2011 amb Mariano Rajoy), sense oblidar titulars durant la seva estada al Govern com la «ferotge» pujada d'impostos de 7.500 milions quan estava al capdavant del Ministeri d'Hisenda.

Tot això, prossegueix amb la «col·laboració especial de Soraya Sáenz de Santamaría», que apareix en el vídeo en diferents imatges envoltada d'Arenas, Montoro i Villalobos els últims anys. I acaba amb una frase que va pronunciar el mateix Arenas assegurant que els que hi havia fa 30 anys «no poden conquerir el futur».