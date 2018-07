Casado assegura que l'«únic a qui perjudica el vídeo de Soraya és a mi»

n El candidat a la presidència del Partit Popular Pablo Casado va rebutjar «categòricament» el vídeo que ha aparegut en els últims dies i que critica la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, i es va considerar el «principal perjudicat». «Hem de pensar una mica: aquest vídeo, a qui beneficia? Perquè a qui més perjudica és a mi», va afegir. Casado, que va puntualitzar que «ningú» l'ha assenyalat com a autor del vídeo, va considerar que cal «superar aquest debat» i va assegurar que ell ha patit «molts vídeos difamatoris en aquesta campanya», tot i que «no amb tanta difusió», en els quals «es deien mentides, infàmies i calúmnies» contra ell. «Jo això mai ho faré, i mai acusaria un altre de fer-m'ho a mi», va afegir.

Els precandidats José Manuel García-Margallo i Elio Cabanes van mostrar el seu suport a Casado en acudir a l'acte de campanya que va protagonitzar a Gandia (València). En aquest acte, Casado va insistir que si guanya intentarà integrar els membres de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. «Si jo he estat capaç d'integrar cinc candidatures, com no podré integrar-la?», va asse-nyalar.

Per part seva, Sáenz de Santamaría va replicar al seu adversari que al davant de a qui dels dos afavoriria la celebració d'un debat s'han d'anteposar els interessos tant del partit com del país. Així va replicar a Casado després que aquest assenyalés que «la supèrbia no fa guanyar congressos, però sí perdre eleccions», referint-se a unes declaracions de l'exvicepresidenta del Govern en una entrevista en què indicava que un debat «li faria molt mal a ell, però també al partit».

«Jo no acostumo a utilitzar qualificatius d'aquesta mena respecte als meus companys del partit. He fet una campanya en positiu i no em mouré d'aquí», va assenyalar Sáenz de Santamaría, tot afegint que hi ha molts companys de partit que pensen que aquest debat és «ideològic».