El Govern actualitzarà la normativa ambiental, però vol «complicitat»

n El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar ahir que la Generalitat actualitzarà la normativa mediambiental amb dues noves lleis, la modificació de tres més i l'aprovació de quinze decrets, i va demanar «complicitat» a l'oposició «pel bé del país».

A la comissió parlamentària de Medi Ambient, Calvet ha destacat que és necessari «posar al dia» una normativa que en alguns casos té fins a 25 anys, de manera que «hi ha molta feina a fer», i va fer una crida als actors a la «concertació».

Una de les tres lleis noves és la Llei de patrimoni natural i biodiversitat, la predecessora de la qual data del 1985, una legislació «estructural i necessària» per a la que Calvet ha demanat «un debat molt tècnic sense gesticulacions polítiques».

La llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i Biodiversitat, que es va començar a tramitar la legislatura passada amb els vots de Junts pel Sí, Catalunya sí que es pot i PSC, permetrà el desplegament del nou ens, que segons el conseller facilitarà «tenir fons de finançament propis per combatre l'infrafinançament».

La tercera nova llei regularà l'ús d'animals per a l'experimentació i altres finalitats científiques, i s'adaptarà així l'ordenament català a la directiva europea corresponent. Les lleis que modificaran són la Llei d'avaluació ambiental de plans i programes i la de protecció dels animals domèstics, que «ha envellit i necessita modificacions per evitar incerteses», segons va afirmar Calvet.

Entre la quinzena de decrets que la Generalitat vol impulsar, Calvet ha destacat els que serviran per desplegar el Fons del Patrimoni Natural, per crear el Registre d'acords de custòdia del territori i per a la creació de la marca Parcs per promocionar productes generats en els espais naturals.

Calvet va anunciar que avui el Consell Executiu aprovarà l'Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat, «la principal fita del govern anterior en medi ambient», i iniciaran el desplegament de les 85 línies d'actuació que conté.

«No podem perdre més naturalesa, cal crear-ne de nova, construir-la, i recuperar la funcionalitat dels ecosistemes», va subratllar Calvet, que va lamentar l'infrafinançament que han rebut les polítiques d'aquest departament històricament perquè no es consideraven una prioritat.