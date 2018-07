Aznar diu que hi ha «un cop d'estat secessionista no desarticulat»

L'expresident del Govern José María Aznar ha assegurat que a Espanya s'ha viscut "un cop d'estat secessionista" que, en la seva opinió, "no ha estat desarticulat". "Com és possible que la conseqüència del cop sigui que els colpistes segueixen i que el Govern d'Espanya estigui recolzat pels colpistes", s'ha preguntat.

En la ronda de preguntes de la trobada mantinguda en el marc dels cursos d'estiu de la Universitat de Màlaga (UMA), Aznar ha explicat que tradicionalment en la història els qui produeixen un cop d'estat "poden guanyar o perdre, però que es quedin on són és una cosa bastant insòlita".

Així, ha dit no entendre "com els dirigents polítics espanyols no són conscients del dany institucional i del perill que suposa que hi hagi a Espanya un cop d'estat que no hagi estat desactivat", apuntant que al mateix temps es va produir "un moviment en favor de la unitat del país i de la nació, que no s'havia produït mai".

"Aquest és un capital polític que els líders polítics actuals han estat incapaços d'aprofitar", ha lamentat, apuntant que aquest capital "s'ha perdut".

Per a l'expresident 'popular', "l'expressió major d'aquesta pèrdua està en què es forma un govern com a conseqüència d'una moció de censura, minoritari i que rep el suport dels radicals d'esquerra i dels colpistes".

Aznar ha assegurat que li preocupa que això "produeixi dany institucional, que està produint" i un "debilitament objectiu de la nació espanyola i una disminució objectiva de les seves possibilitats". Per això, ha indicat que si el centre-esquerra "està en la radicalitat", el centre-dreta nacional "tenen una responsabilitat immensa".

Ha apostat, així mateix, per enfortir l'Estat i ha assenyalat que la política és "una activitat molt menyspreada pel conjunt de les opinions i és desagradable i d'alt risc per qui la vol practicar". Així mateix, ha afegit que en general "el nivell de la gent que està disposada a dedicar la seva vida al servei públic ha decaigut d'una forma dramàtica".