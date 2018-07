El jutge imputala interventora general de la Generalitat per obstrucció

El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha citat per a la setmana vinent com a investigada la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ja que considera que va poder cometre un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia, en dificultar la investigació del possible delicte de malversació de fons públics per sufragar el referèndum de l'1-O.

La citació arriba després de diversos informes de la Guàrdia Civil i d'Hisenda que apuntaven a la suposada falta de col·laboració de Vidal, encarregada de controlar els comptes de la Generalitat des d'abans que se celebrés el referèndum l'1-O. El magistrat veu «il·lògic» que cap diner públic anés cap a la consulta i creu que si es va pagar amb donatius, la interventora els hauria d'haver concretat.

Segons va avançar El Mundo i van confirmar fonts jurídiques, a més de Rosa Vidal, el jutjat ha citat com a investigada per a la setmana que ve Meritxell Masó, secretària general de Governació, així com altres càrrecs del Govern que presumptament van treballar en l'àrea de processos electorals i consultes populars per organitzar l'1-O, tot i la suspensió del TC.